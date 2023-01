Tre giorni di divertimento in occasione del Carnevale. È quanto organizzato dall'assessorato al Turismo dell'Amministrazione Mosca. Il 5 febbraio a partire dalle 14:30 ci sarà la sfilata dei carri allegorici a Borgo Vodice.

Il 19 febbraio, invece, dalle 15 nel Salone San Francesco si svolgerà il concorso ‘La più bella mascherina". Potranno partecipare piccoli e grandi, sia singolarmente che in gruppo.

"A decretare il vincitore – hanno spiegato il Sindaco Mosca e il Vicesindaco e Assessore al Turismo, Giovanni Secci sarà una giuria composta da bambini delle elementari, da ragazzini delle medie, fino a ragazzi delle superiori.

Uno per ogni plesso e categoria, compresi i borghi.

Quattro saranno i vincitori: primo, secondo e terzo classificato.

È previsto anche un quarto trofeo che verrà consegnato al più piccolo o alla più piccola partecipante in maschera.

Un'iniziativa che siamo sicuri, riuscirà a far trascorrere a tutti una giornata spensierata e in allegria.

Ringraziamo – hanno concluso – le Scuole Cencelli e Giulio Cesare, per la fattiva collaborazione".

Musica, mascherine e tanto, tantissimo divertimento, insomma, per una festa indimenticabile.

Per partecipare al concorso è possibile reperire il modulo nella sede della Pro Loco, all'ufficio Urp (al piano terra del Palazzo Comunale), nella sede di Palazzo Mazzoni oppure scaricandolo direttamente dal sito ufficiale del Comune di Sabaudia.

E non finisce qui.

Il 21 febbraio, in occasione di martedì grasso, è prevista la sfilata dei carri che partirà dall'Istituto comprensivo Cencelli di Sabaudia alle ore 14:30, insieme ai ragazzi delle scuole, in maschera.

I carri allegorici sfileranno per le vie della Città, fino a raggiugere Piazza del Comune.

Al lato della Torre Civica ci sarà il rogo del re e della regina del Carnevale, come da tradizione, e la consegna di coriandoli a tutti i bimbi.

A conclusione della manifestazione, l'Amministrazione Mosca offrirà calde frappe ai partecipanti.