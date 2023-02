Michele Avvisati, meglio noto come il Michael Jackson di Latina, è stato ospite ieri sera di Avanti un Altro, il celebre quiz show di Canale 5 che va in onda ogni sera sotto la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il giovane perfomer del capoluogo pontino, conosciuto dal pubblico come impersonator di Michael Jackson, ha partecipato come valletto del pubblico al programma Mediaset, dove si è anche esibito con una perfomance sulle note di Billie Jean, Bad e Thriller. Il 4 febbraio sarà in concerto a Latina con il tributo al re del pop.