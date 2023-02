Un altro appuntamento attesissimo, domenica prossima, per questa fortunata stagione invernale della 52nd Jazz, organizzata da Erasmo Bencivenga, Giorgio Raponi e Nicola Borrelli.



Sul palco del Geena di Latina, salirà Paolo Recchia 4tet con Paolo Recchia al sax, Luca Mannutza al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, per presentare Imaginary Place. Latina sarà una delle tappe del tour che sta portando in giro il quartetto per la presentazione di questo ultimo lavoro discografico. Un tour, partito lo scorso 1° dicembre da Bari, e che sta riscuotendo un grande successo in tutte le date.



Paolo Recchia, originario di Fondi, è uno degli artisti jazz più apprezzati della scena italiana. Inizia a suonare all'età di 11 anni, dedicandosi dapprima agli studi classici e poi al jazz. Ha frequentato master class tenute da Bob Mintzer, Rick Margitza, Billy Harper e Paolo Fresu. Trascorre un periodo a Parigi dove suona con Laurent Coq, Alain Jean-Marie, Michel Rosciglione ed altri. Molteplici le collaborazioni con l'orchestra "Iodice&Corvini Roma Jazz Ensemble" e con la PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra). Paolo Recchia fa parte del gruppo "SIX SAX" guidato da Javier Girotto. Si è esibito, in giro per il mondo, come leader e guest in Festival e Jazz Club.



Luca Mannutza, nato a Cagliari, si avvicina alla musica giovanissimo e consolida la sua passione attraverso lo studio del pianoforte classico al Conservatorio di Cagliari dove si diploma con ottimi risultati. Negli anni ‘90 inizia ad esibirsi a fianco di alcuni dei migliori musicisti italiani tra i quali Paolo Fresu, Emanuele Cisi e Maurizio Giammarco e partecipa a vari Festival Jazz. Nel 2002 vince il Premio Massimo Urbani.



Giuseppe Romagnoli, contrabbassista, a 19 anni si trasferisce ad Amsterdam e frequenta il prestigioso Conservatorium van Amsterdam dove si laurea in basso e contrabbasso jazz. Torna, poi, a Roma dove attualmente risiede e continua la sua carriera da musicista. La musica lo ha portato a suonare nei più importanti club e festival d'Europa.



Nicola Angelucci, compositore e batterista, è un musicista di riconosciuto talento. Sideman di molti tra i più interessanti e celebri leader del Jazz, quali Benny Golson con cui ha collaborato per 7 anni in Italia e all'estero. È vincitore di numerosi awards e scholarship tra cui una borsa di studio presso il prestigioso Columbia College a Chicago.



E anche per il mese di febbraio continua la collaborazione con MAD, Museo d'Arte Diffusa di Fabio D'Achille. In scena le opere di Roberta Modena, artista emergente del territorio pontino. Dipinge, incolla e sperimenta; la sua cifra stilistica è il POP. Tra i suoi soggetti starlette del cinema, dell'arte e della musica.



Ricordiamo che per prenotare, o per tutte le info sui concerti, si può scrivere su WhatsApp al numero 350 1843609 oppure si può visitare il sito www.52jazz.com o le pagine social della 52nd Jazz.