Inizierà questa sera l'atteso Festival di Sanremo in diretta su Rai Uno in prima serata. E la città Fondi quest'anno guarderà il concorso canoro più importante d'Italia con un po' di orgoglio in più vista la presenza del pizzaiolo Carmine Vertice in quel di Sanremo, che delizierà l'area ospitalità con la sua pizza fatta con prodotti locali. Soddisfazione anche da parte del presidente della Confcommercio di Fondi Enzo Di Lucia che ha spiegato: «Una doppia soddisfazione quella di vedere il 'mago della pizza' fondano Carmine Vertice nell'Arena del Gusto di Sanremo. Da una parte – ribadisce Di Lucia – la dimostrazione che il nostro territorio sforna eccellenze professionali riconosciute a livello nazionale, dall'altra questa occasione si trasforma in una vetrina unica per il Pontino che potrà far scoprire a tutti gli italiani le prelibatezze nostrane, gli squisiti prodotti locali potranno avere la luce che meritano. Le mani incantate di Vertice – prosegue il presidente locale della Confcommercio – sono d'altronde state scelte tra moltissimi profili e sarà uno dei tre pizzaioli laziali, nonché l'unico pontino, della lista ufficializzata qualche giorno fa». Lo stesso Di Lucia ha spiegato di aver assaggiato con piacere le prelibatezze della pizza "Km0" che Vertice porta a Sanremo, ribadendo: «Siamo certi che Carmine, fiore all'occhiello della comunità, riuscirà a farsi valere e a portare in alto il nome della città di Fondi con la sua arte culinaria».

La pizza è realizzata con fiori di zucchina e basilico della Piana, mozzarella di bufala del caseificio Casabianca Casearia, pomodoro Torpedino, salsiccia del laboratorio artigianale Petrillo Franco Polleria Norcineria dal 1986 e olio extravergine di oliva biologico Appio, prodotto dall'azienda agricola Marco De Filippis.