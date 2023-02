Il carro "La Brasiliana" degli amici di Vallelata si aggiudica il Palio 2023 del Carnevale Apriliano, al termine di una settimana che ha sancito la rinascita della tradizionale manifestazione. Martedì 21 febbraio sono infatti tornati a sfilare per le strade del centro i sei carri allegorici in stile revival per omaggiare le edizioni del passato, accompagnati dai gruppi mascherati delle scolaresche, dai costumi delle associazioni e da tanti bambini che hanno fatto festa in piazza tra maschere, balli, canti, coriandoli e stelle filanti. Una kermesse colorata e gioiosa che dopo due anni di assenza ha fatto rivivere la magia del Carnevale non solo ai residenti di Aprilia, ma anche a tanti cittadini dei Comuni limitrofi che hanno scelto di portare i figli in città per passare un pomeriggio all'insegna del divertimento. E durante la giornata è stato possibile ammirare le opere realizzate dai maestri dell'Abca: "Lo Spaventapasseri" delle botteghe di Carroceto, "Rio" del gruppo carristi Toscanini, "Pirati dei Caraibi" di Passioni equestri, "Inferno" del quartiere Primo, "Jumbo Band" del gruppo Palladinelli e appunto "La Brasiliana" degli amici di Vallelata, una rivisitazione del famoso carro del 1987, che al termine della manifestazione è stata incoronata vincitrice del Palio 2023 sul palco di piazza Roma. Il gruppo succede al quartiere Primo che si era aggiudicato l'edizione 2020, prima della pausa di due anni a causa della pandemia e delle misure di contenimento al Covid-19.

A decretare il successo del carro allegorico sono stati direttamente i cittadini tramite i like lasciati sulle foto pubblicate nella pagina facebook della Pro Loco di Aprilia, organizzatrice della kermesse patrocinata dall'amministrazione comunale che per l'occasione ha investito 41 mila euro. Ma al di là della competizione tra i gruppi a vincere è stata soprattutto la comunità di Aprilia, che in questi giorni ha riscoperto la passione verso la tradizione del Carnevale.