Una nuova ondata di serie tv è pronta a stravolgere la vostra primavera. Il mese di Marzo promette forti piogge di nuovi episodi delle vostre serie tv preferite. Che siate affezionati della televisione generalista o preferiate le offerte degli abbonamenti on-demand, c'è una nuova proposta per ogni spettatore. Non resta che prendere in mano il telecomando e individuare l'avventura seriale più adatta a voi.

Qui il calendario completo di tutte le novità e dove trovarle

Mercoledì 1 Marzo

· "Yellowstone" (Sky Atlantic), stagione 5

· "The Mandalorian" (Disney+), stagione 3

· "Abbott Elementary" (Disney+), stagione 2

· "Entrevías" (Netflix), stagione 2

Giovedì 2 Marzo

· "Sex/Life" (Netflix), stagione 2

· "Incastrati" (Netflix), stagione 2

Venerdì 3 Marzo

· "Daisy Jones & The Six" (Amazon Prime Video), stagione 1

· "Luden – Il re del quartiere a luci rosse" (Amazon Prime Video), stagione 1

Lunedì 6 Marzo

· "La pazza storia del mondo – Parte II" (Disney+), stagione 1

· "Il Commissario Ricciardi" (Rai 1), stagione 2

· "Transformers: Earthspark" (Paramount+), stagione 1 – parte 2

Mercoledì 8 Marzo

· "The English" (Paramount+), stagione 1

Giovedì 9 Marzo

· "YOU" (Netflix), stagione 4 – parte 2

· "LOL – Chi ride è fuori" (Amazon Prime Video), stagione 3

Venerdì 10 Marzo

· "UnPrisoned" (Disney+), stagione 1

· "Luther: Verso l'Inferno" (Netflix), speciale

· "The Glory" (Netflix), parte 2

· "Rana Naidu" (Netflix), stagione 1

Sabato 11 Marzo

· "Good Sam" (Rai 2), stagione 1

· "Young Sheldon" (Italia 1), stagione 5

· "Modern Murder – Due detective a Dresda" (Giallo), stagione 1

Domenica 12 Marzo

· "L'Opéra" (Sky Serie), stagione 2

· "Law & Order – I due volti della giustizia" (Sky Investigation), stagione 22

Martedì 14 Marzo

· "L'ispettore Barnaby" (Giallo), stagione 23

· "Ci pensa Ariyoshi!" (Netflix), stagione 1

Mercoledì 15 Marzo

· "Ted Lasso" (Apple Tv+), stagione 3

· "Tiger and Dragon" (Netflix), stagione 1

· "Ikebukuro West Gate Park" (Netflix), stagione 1

Giovedì 16 Marzo

· "Tenebre e Ossa" (Netflix), stagione 2

· "Mayor of Kingstown" (Paramount+), stagione 2

· "La classe del 2007" (Amazon Prime Video), stagione 1

Venerdì 17 Marzo

· "Extrapolations – Oltre il limite" (Apple Tv+), stagione 1

· "Un Letto Per Due" (Paramount+), stagione 1

· "Hasta El Cielo: La Serie" (Netflix), stagione 1

· "L'isola del maestro" (Netflix), stagione 1

· "Informa" (Netflix), stagione 1

· "Last light: il crollo" (Amazon Prime Video), stagione 1

Sabato 18 Marzo

· "Alex Rider" (Rai 4), stagione 2

Mercoledì 22 Marzo

· "Grey's Anatomy" (Disney+), stagione 19 – parte 2

· "Station 19" (Disney+), stagione 6 – parte 2

· "What We Do in the Shadows" (Disney+), stagione 4

· "Lauchhammer -Delitto a cielo aperto" (Netflix), stagione 1

· "Il Suo Regno" (Netflix), stagione 2

Venerdì 24 Marzo

· "Up Here" (Disney+), stagione 1

· "Yellowjackets" (Paramount+), stagione 2

· "Christian" (Sky Atlantic), stagione 2

Lunedì 27 Marzo

· "Rabbit Hole" (Paramount+), stagione 1

Mercoledì 29 Marzo

· "Rocco Schiavone" (Rai 2), stagione 5

· "Wellmania" (Netflix), stagione 1

· "Unseen" (Netflix), stagione 1

· "Hotel Portofino" (Sky Serie), stagione 2

· "The Big Door Prize" (Apple Tv+), stagione 1

· "Kindred" (Disney+), stagione 1

Giovedì 30 Marzo

· "Unstable" (Netflix), stagione 1

· "Un passo dal cielo" (Rai 1), stagione 7

Venerdì 31 Marzo

· "Ragazze elettriche" (Amazon Prime Video), stagione 1

· "Imitazione di un crimine" (Netflix), stagione 1