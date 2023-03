C'è anche lui, Lino Guanciale, tra gli attori che arriveranno sul palco del Teatro D'Annunzio di Latina nell'ambito della Stagione organizzata organizzata dal Comune con l'Atcl, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, Clemente Pernarella e l'Associazione culturale Lestra. Volto icona delle fiction, protagonista applaudito anche sulle scene e sul maxischermo, Guanciale presenterà nel capoluogo "Non svegliate lo spettatore".

Lo spettacolo è dedicato a Ennio Flaiano, e figura in cartellone martedì 30 maggio alle ore 21. Firma la regia Davide Cavuti, che spiega: "Attraverso aneddoti, lettere, racconti, i personaggi prendono forma diventando maschere senza tempo. I quadri proposti riverberano di senso etico, sociale e storico. Il viaggio con Flaiano (e il suo taccuino) è un prezioso insegnamento per affrontare le nuove sfide dell'esistenza. Il rapporto tra il cinema, il teatro, la letteratura e la musica costituisce una chiave di lettura importante per penetrare i valori di interscambio tra cultura, formazione e apprendimento, affinché siano da stimolo per la ricerca e l'approfondimento delle opere dei grandi scrittori spesso dimenticati".

Un tuffo nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro con Lino Guanciale solo sul palco, intenso interrpete sulle note del Maestro Cavuti, anche apprezzato compositore.

Lo spettacolo è una produzione del TSA Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni. (Biglietti online su ticketone.it. Infoline: 0773 652642).