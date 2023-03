Per improrogabili impegni dell'artista, il concerto di Al Bano previsto il 15 aprile al Teatro Europa di Aprilia è stato spostato al 28 aprile. Al Bano, eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d'oro, 8 di platino e tante hit, super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, in tour con lo spettacolo "La mia vita", prodotto da DM Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci.

Lo show ripercorre la lunga carriera dell'artista attraverso i suoi successi a partire da Nel sole - con un milione e trecentomila copie vendute - a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita sino a quelli più recenti.

Al Bano spazia dal pop alla romanza, dall'atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia.