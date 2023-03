Il primo talk show nerd dal vivo del Capoluogo è pronto a partire con una prima serata tutta da scoprire. Il content creator Pokéuomo e la sua squadra sono partiti dai social media parlando di Pokémon e di Nintendo per poi virare verso temi più generalisti del mondo nerd. Con questo progetto, la cultura pop verrà messa al centro dell'attenzione con un vero e proprio talk show dal vivo che mischierà le sensazioni di un forum culturale a quelle di una stand-up comedy. La location è quella del Don Rykardo Cafè in via legnano 101/103, a Latina, alle ore 21, dove pian piano la subcultura nerd pontina sta prendendo sempre più forma negli ultimi tempi. Nello spazio dedicato alle #AoNight, che si terranno ogni due giovedì, per due volte al mese, si analizzeranno i vari effetti che prodotti come videogiochi e fumetti hanno avuto sulla nostra cultura e società. Oltre all'evento ci sarà anche una cena speciale a tema pokemon