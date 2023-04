L'ex miss Italia Miriam Leone si è concessa un pranzo in terra pontina. La splendida attrice catanese ha visitato Sermoneta dove ha poi pranzato nel ristorante Bonifacio VIII con il marito ed alcuni amici. Sono in corso in questi giorni presso la storica tenuta della famiglia Calissoni Bulgari di via Riserva Nuova, ad Aprilia, le riprese di uno degli episodi della serie tv "Miss Fallaci" dedicata alla scrittrice e giornalista Oriana Fallaci interpretata da Miriam Leone. Sono iniziate le riprese di Miss Fallaci, la nuova serie Paramount+ original con protagonista Miriam Leone, che debutterà prossimamente in esclusiva sul servizio di streaming. La serie in 8 episodi prodotta da Paramount e Minerva Pictures che racconta un periodo molto intenso e poco esplorato della vita di Oriana Fallaci, quando, alla fine degli anni '50, inizia a viaggiare tra New York e Hollywood per intervistare le star del cinema, prima di diventare la prima inviata di guerra e una delle più importanti scrittrici e firme del giornalismo italiano nel mondo, con 20 milioni di copie vendute e tradotte in 25 lingue. Head Director è Luca Ribuoli, che dirige i primi 4 episodi, a Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella gli altri. Nella serie, ambientata tra il 1956 e il '59 tra Milano, New York, Los Angeles, Roma, Londra, Firenze, Oriana Fallaci è una giovane inviata de L'Europeo, intelligente, brillante, dal piglio polemico e insofferente alle dinamiche di una redazione di soli uomini che possono occuparsi di politica mentre lei è relegata al ruolo della "ragazza del cinema". Grazie alla sua determinazione, Oriana riesce a ottenere un viaggio a New York, con la promessa di intervistare Marilyn Monroe. Scrive invece di come non ce l'ha fatta, un articolo che le fa assegnare una serie di reportage da Hollywood. Con sguardo disincantato e l'inconfondibile stile caustico e irriverente della sua penna, Oriana racconta la "fabbrica dei divi", smascherando le contraddizioni della società americana, in bilico tra moralismo ed emancipazione.



Miss Fallaci è una coproduzione Paramount e Minerva Pictures, prodotta da Santo Versace e Gianluca Curti, in associazione con RedString. La serie è basata su eventi raccontati dalla stessa Fallaci ne I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra, editi da Rizzoli. Scritta da un team internazionale, guidato dai creator e head writer Viola Rispoli e Thomas Grieves, di cui fanno parte la stessa Miriam Leone, Laura Grimaldi, Alice Urciuolo, e Alessandra Gonnella, autrice e regista di A cup of coffee with Marilyn, il corto vincitore del Nastro d'Argento che ha ispirato la serie. Edoardo Perazzi, nipote di Oriana Fallaci, è tra i consulenti del progetto.