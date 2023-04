Prenderanno il via domani a Ventotene le riprese di "Un altro ferragosto", il nuovo film di Paolo Virzì prodotto da Lotus Production e Leone Film Group con Rai Cinema, seguito dell'acclamato Ferie d'Agosto del 1996.

Sull'isola pontina torneranno Silvio Orlando e Sabrina Ferrilli, accompagnati da un cast d'eccezione formato da Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Anna Ferraioli Ravel, Paola Tiziana Cruciani, Gigio Alberti, Emanuela Fanelli, Lorenzo Fantastichini e tanti altri, con l'amichevole partecipazione di Rocco Papaleo. Insieme a loro piccoli ruoli e figuranti della provincia di Latina, selezionati nelle settimane scorse dalla produzione tra Gaeta e Scauri.

Piena soddisfazione per il direttore della Latina Film Commission, Rino Piccolo: "L'inizio di un nuovo film da girare interamente nella provincia di Latina è sempre una rinascita per questa nostra terra. Perché un film, come mi piace sempre ricordare, non è da intendere unicamente sotto il profilo estetico o come prodotto culturale, ma anche e soprattutto come opportunità di sviluppo per l'intero territorio considerato l'indotto economico generalizzato che ne consegue. Vorrei ringraziare Paolo Virzì, la produzione e tutta la squadra di lavoro per la fiducia rinnovata alla nostra provincia e alla Latina Film Commission, nonché per le opportunità che sta generando sul territorio. Il loro ritorno sull'isola è un grande traguardo per tutti noi e ci sprona a continuare il nostro lavoro di promozione territoriale e cinematografica, anche al di là delle tante difficoltà che incontriamo lungo il nostro cammino. A tutto il cast e alla troupe vorrei rivolgere i migliori auspici per un sereno lavoro".