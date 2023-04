Una ricerca storica che si fonde alla narrazione ed attraverso una serie di racconti parla di streghe ma soprattutto di donne ieri come oggi. Questo e molto altro troverete nel libro "Il cammino delle streghe" presentato nei giorni scorsi al "Sottoscala9". Il libro pubblicato da All Around edizioni , nasce in un laboratorio di idee davvero speciale e cioè il Collettivo Creativo Latina. All'incontro erano presenti alcune delle autrici dei racconti e cioè Sabrina Cardullo, Barbara Fabrizio, Veronica Mastrillo, Michela Quagliariello e Simonetta Zago. Sono state proprio loro a spiegare il lavoro di ricerca, dalle sentenze relative i processi per stregoneria alla ricostruzione di enigmatiche figure femminili attraverso storie radicate nelle regioni d'Italia, punti di partenza questi per i racconti che hanno diverse ambientazioni anche dal punto di vista temporale. Si parte dal Medioevo e si arriva ad oggi seguendo un vero e proprio percorso regione per regione.

Sicuramente interessante sentire alcuni brani letti dalle autrici, ascoltare il loro punto di vista e anche le domande del pubblico rispetto alla figura della strega troppo spesso ricollegata meramente al folklore. Sono invece molte le storie, come evidenziato anche dalle autrici, di donne realmente esistite ed accusate di stregoneria e perseguitate vicende che meritano di essere conosciute anche attraverso racconti che attualizzino queste figure. Un evento, la presentazione che si è tenuta come già sottolineato al "Sottoscala9" uno spazio importante in cui la cultura diventa realmente confronto.