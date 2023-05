Quando le canzoni riescono a narrare le emozioni della quotidianità. Attimi che racchiudono nostalgia, speranza, allegria, ironia ma anche tanta tenerezza.

Da sempre amato dal grande pubblico per la sua sensibilità, Fabio Concato con le sue canzoni, dal 1977 ad oggi ha tracciato una sorta di diario, momenti racchiusi nelle melodie e nelle parole dei suoi brani.

Canzoni che hanno contribuito a tracciare un percorso identitario.

L'artista che proviene da una famiglia dove gli stimoli culturali e musicali erano sempre presenti, (la madre è una giornalista e stimata poetessa) deve al padre, ottimo chitarrista e noto autore e divulgatore della musica jazz, la sua familiarità con l'amato genere musicale americano.

Fabio Concato, per la gioia dei suo fan, questa sera sarà a Latina con il suo Musico Ambulante Tour 2022- 2023.

L'artista è infatti uno dei protagonisti della nuova stagione teatrale del Teatro D'Annunzio di Latina, nell'ambito del cartellone promosso dal Comune e ATCL, sostenuta dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci e Lestra Associazione Culturale.

Fabio Concato questa sera proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi.

Sarà l'occasione per ascoltare non solo i grandi "successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio che ha ormai 38 anni. Da quelle Storie di Sempre il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili.

Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi. "Domenica bestiale", "Fiore di Maggio", "Guido piano", "Rosalina" e " Sexi tango" ne sono solo alcuni esempi.

Ne "Il musico ambulante " il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell'album stesso: Ornella D Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria). I biglietti sono in vendita sul portale Ticketone.it.