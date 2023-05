Raccontare per immagini un giardino tra i più belli al mondo non è cosa facile. Gianfranco Pannone però c'è riuscito, unendo la storia di una famiglia intera a chi oggi mantiene viva la Fondazione Caetani. Troviamo questo nel docufilm "Nelle terre dei Caetani" che celebra i 50 anni della Fondazione, presentato ieri al cinema Corso in una sala gremita dove erano presenti il sindaco di Latina Matilde Celentano, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, il presidente della Fondazione Caetani Massimo Amodio, il presidente uscente Tommaso Agnoni e il past presidente Pier Giacomo Sottoriva.



"Questo docufilm - dice il Presidente Massimo Amodio - è stato pensato da Tommaso Agnone quando lo scorso anno la Fondazione ha compiuto 50 anni. Abbiamo aspettato la primavera per presentarlo, che per noi è sempre un momento importante. Racconta la storia della Fondazione. Spero che i legami già forti della Fondazione con i territori che ci circondano diventino sempre più solidi".

Il soggetto del docufilm è di Gianfranco Pannone in collaborazione con Donata Carelli, la fotografia è di Tonino Mirabella e le musiche di Annalisa De Feo. A supportare Pannone durante le riprese ci sono stati Nicholas Perinelli, operatore, e Renato Chiocca, aiuto alla regia. I costumi di Clara Galante e Salvatore Palombi sono di Simona Siciliani. Tutte professionalità del territorio, come sottolinea anche Tommaso Agnoni: "Non conoscevo Gianfranco Pannone - dice - ma l'idea che questo video che racconta Ninfa fosse affidato a persone di qua mi sembrava la scelta più logica e vincente".