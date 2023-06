Torna, per la terza edizione, il soggiorno letterario degli studenti della Scuola Holden nel Giardino di Ninfa, ancora una volta fonte di ispirazione per dei racconti inediti. Da giovedì 8 giugno i quattro ragazzi selezionati dalla Scuola Holden, accompagnati dalla docente e scrittrice Ilaria Rossetti, saranno ospitati fino all'11 giugno dalla Fondazione Caetani e avranno la possibilità di scrivere e lavorare immersi nelle bellezze del Giardino e confrontarsi con la figura di Marguerite Chapin Caetani e sull'importanza delle riviste letterarie "Commerce" e "Botteghe Oscure" oltre che poter incontrare il direttore artistico del Parco Letterario Marguerite Chapin, Clemente Pernarella, ed il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio. Il tema scelto per quest'anno è "Uomo e natura, da Virgilio a Calvino", un tema ricco e complesso, pieno di rimandi ai testi più classici, a quelli più contemporanei, al rapporto uomo - natura. Che nel Giardino diventa ancora più percepibile. Quest'anno sarà Ilaria Rossetti, dal 2022 docente nella scuola torinese fondata da Alessandro Baricco, ad accompagnare i ragazzi, giunti al termine del percorso, che grazie ad un "Gettone", il nome che la scuola dà a queste esperienze fuori dal contesto delle aule convenzionali, potranno vivere il Giardino di Ninfa e farlo diventare fonte di ispirazione. Un rapporto quello tra la Scuola Holden e Ninfa che si consolida sempre di più, come sottolinea Massimo Amodio, presidente della Fondazione "la collaborazione tra la Scuola Holden e la Fondazione Roffredo Caetani costituisce un elemento importantissimo dell'attività culturale della nostra istituzione che sottolinea, in questo modo, una delle finalità principali previste dal nostro Statuto: fare cultura attraverso i luoghi dei Caetani". I reading dei racconti saranno disponibili sui canali social della Fondazione.