La Summer Season 2023 che vede come soggetto promotore e organizzatore Cethegus, continua ad animare il litorale. La società consortile per azioni presieduta da Leonardo Valle mantiene così l'impegno preso nel corso della conferenza stampa che illustrava il progetto e le sue validissime finalità. Nel vasto programma di eventi che accenderanno i riflettori sulla intera costa a sud di Roma, da Nettuno al Circeo, ecco entrare anche gli incontri con autori letterali e interessanti momenti di confronto.

A Latina stasera primo appuntamento della rassegna presentata da Michela Sagnelli "Una rotonda sul mare.... serate a parlare", curata dal Centro Studi Sapiens. All'Appeal Beach Latina, secondo chiosco (Rio Martino), alle ore 19 Gian Luca Campagna inaugura la manifestazione. Lo scrittore pontino non parlerà di un romanzo, ma i tanti suoi libri pubblicati saranno lo spunto per veleggiare verso i territori dell'immaginario, "in quell'altrove dove niente è ciò che sembra ma tutto è reale" promette l'autore che sullo sfondo del mare porterà i personaggi nati dalla sua penna, e rifletterà sull "ansia di scrivere", la sindrome di Ulisse, il senso dell'attesa di Godot, il desiderio di Drogo e il sentire comune. Le letture sono a cura della regista e attrice di Latina Simona Serino, le musiche dal vivo di Maurizio Vizzino.

È questo, dunque, l'incipit gustoso di una stagione tutta da vivere e ricca di iniziative, che la professoressa Sagnelli, nel suo ruolo di responsabile Arte e cultura di Cethegus, ci anticipa svelando alcuni dei prossimi protagonisti: "Dopo Gianluca Campagna, il 30 giugno sarà la volta dello scrittore-editore Alessandro Vizzino protagonista del prossimo aperitivo culturale. La rassegna animerà l'estate con autori del calibro di Giorgio Bastonini, Giulio Mazzali, Mauro Cascio, Claudia Giorgi. Stiamo lavorando anche per avere a Latina Paolo Crepet ed Alessandro D'Avenia".