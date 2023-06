Il Sunset Jazz Festival ai nastri di partenza sotto la direzione artistica di Giulio Verdecchia.

Il format che caratterizza la manifestazione ha da sempre qualcosa di speciale: la location è la spiaggia, la scenografia i tramonti di Sabaudia. Dal 7 al 23 luglio, per tre weekend, si alterneranno presso gli stabilimenti che aderiscono una serie di concerti, con inizio sempre alle ore 19 e fine live subito dopo il calar del sole.

Chi ha già frequentato il festival, sa bene che cosa aspettarsi. Emozioni. Nascono con la musica, tra il 'rumore' del mare, e non hanno bisogno di grosse suppellettili: una semplice pedana di legno sulla battigia e i lettini disposti a semicerchio di fronte. L'ingresso è libero. Ad animare la rassegna quest'anno anche ospiti internazionali: il cantante trombettista Benny Benack da New York, la cantante americana del North Carolina Noreda Graves e la cantante americana Denise King di Philadelphia.

La squadra del festival SJF presenta anche gli altri protagonisti: Noreda Graves porterà in spiaggia il soul, Denise King un caldo rithm & blues. Arriveranno nella città delle dune la cantante francese Clara Simonoviez per un tramonto abbracciato dal jazz manouche, la brasiliana Val Coutinho e la cantante brasiliana Mel Freire per serate di bossanova e musica popolare brasiliana. Di talento i gruppi italiani: Buonfrate e Monica Gilardi sextet, in spiaggia con un repertorio che rende omaggio a Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald; Sarah Jane Olog & Roy Panebianco, per un tramonto Soul Funk; Itafrikband, per abbattere barriere e confini con la forza della World Music. Attesa poi la band Roma de Janeiro, tra samba tradizionale e pagode.

Il Sunset Jazz Festival renderà omaggio anche a Pino Daniele, che Sabaudia ha amata e vissuta. Il tributo è affidato a Ciro Capone (la sera dell'8 luglio) per un tramonto ad alto grado di emozionabilità.

Cinquantaquattro in tutto i musicisti ospiti del Sunset. Si parte il 7 luglio presso lo stabilimento La Spiaggia con Les Chats Noirs. Fisarmonica, chitarra manouche, contrabbasso mentre il rosso del sole incontra l'azzurro dell'acqua.