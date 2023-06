Sabato 24 giugno la Santa Messa solenne alle 18, la benedizione dei pani e a seguire la processione accompagnata dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta. Alle 20 l'apertura dello stand gastronomico con la "serata amatriciana" e alle 21 serata danzante con Barbara e i "Bandana band". Domenica 25 giugno alle 19 la Santa Messa, alle 20 l'apertura dello stand gastronomico con la "serata Gricia" e tanto altro e, alle 21, serata danzante con l'orchestra "La banda del cuore". Quest'anno peraltro sono 16 anni dalla dedicazione della chiesa di Pontenuovo a San Tommaso D'Aquino, in un anno giubilare particolare: i 700 anni dalla canonizzazione del "Dottore della Chiesa". L'ingresso è libero: un'occasione per trascorrere insieme tre serate all'insegna della spiritualità, della musica e anche della buona cucina.

Festa in onore di Sant' Antonio da Padova dal 23 al 25 giugno alla parrocchia San Tommaso d'Aquino di Pontenuovo a Sermoneta, organizzata dall'Associazione Volontari Parrocchia San Tommaso d'Aquino cin collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio del Comune di Sermoneta. Il programma della Festa si divide in molti momenti diversi. Domani alle 19 l'esibizione della palestra MElab, alle 20 apertura dello stand gastronomico e serata "spritz e tagliere". Alle 21 l'esibizione musicale della band "Frangettas" con musica anni '60.

