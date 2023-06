Dopo una dedica speciale alla sua città, con una felpa con su scritto Latina esibita durante la doppia data da tutto esaurito dell'Olimpico di Roma, Tiziano Ferro torna a ringraziare il luogo che gli ha dato i natali. "Ai miei concittadini accorsi all'Olimpico: vi ho visti uno ad uno ed eravate tanti e belli come il sole! - scrive sui social TZN - Quell'orgoglio che brillava nei vostri occhi mi ha detto tutto. Ci siete sempre stati, sempre: e quando mi sentirò solo penserò a voi. Grazie Latina, cuore mio! Prometto che presto canteremo anche sotto il nostro cielo. 💙🖤"

