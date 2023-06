Sport e musica protagonisti della stagione estiva di San Felice Circeo grazie al progetto "Circeo, Estate d@mare", che è stato ritenuto meritevole di finanziamento dalla Regione Lazio. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione Pro Loco, si è classificata al secondo posto nella graduatoria di merito pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 29 giugno 2023.

Il programma coniuga attività culturali e spettacoli dal vivo, e in particolare "Le musiche da film di Ennio Morricone in concerto", e l'attività sportiva intesa come messaggio d'inclusione e trasmissione di valori positivi grazie a "Circeo Multisport".

Si partirà il 1° luglio – e sino al 9 dello stesso mese – con un'area attrezzata nella spiaggia libera denominata "La Fratta". Verrà ospitata una tappa di beach volley del circuito nazionale FIPAV maschile e femminile, ma spazio anche agli amatori, all'intrattenimento per i giovani, al beach basket e al foot volley. Oltre a offrire un momento d'intrattenimento, la competizione in programma sarà anche un'importante occasione per avvicinare soprattutto i più giovani al mondo dello Sport e ai valori di cui lo stesso deve essere necessariamente messaggero: uguaglianza, fairplay, inclusione e sana competizione.

Il 15 luglio, invece, nella splendida cornice di Vigna La Corte, un concerto per celebrare il genio della musica da film: Ennio Morricone. Il concerto "Le musiche da film di Ennio Morricone in Concerto", organizzato dall'associazione Xilon, consentirà di ripercorrere l'infinita carriera del Premio Oscar attraverso "pezzi" intramontabili come "C'era una volta il West", "Metti una sera a cena", "Mission", "Nuovo Cinema Paradiso". Un evento gratuito che unirà le generazioni, essendo le musiche di Morricone universalmente apprezzate, e che impreziosirà una cornice mozzafiato come quella del Parco di Vigna La Corte, che, oltre a custodire testimonianze di età medievale, offre uno degli scorci panoramici più belli di San Felice Circeo.

«Ringraziamo la Regione Lazio – afferma il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – per la vicinanza dimostrata verso gli enti locali attraverso questa opportunità di finanziamento volta a valorizzare i nostri territori sul piano sportivo, culturale, sociale ed economico. La rassegna "Circeo, Estate d@mare" aprirà la stagione turistica di San Felice Circeo, pronta a entrare nel vivo, e nei prossimi giorni sarà ufficializzato il calendario degli eventi del nostro Comune, che accompagnerà turisti e residenti sino a settembre con iniziative culturali, musicali, artistiche e sportive capaci di incontrare i gusti di tutte le generazioni».