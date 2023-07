Dopo un'ora dall'apertura dei cancelli dell'Rds Summer Festival, musica e allegria hanno animato Sabaudia. In tanti hanno voluto esserci, passeggiando tra gli stand e ricevendo omaggi nell'attesa, mentre il dj set distendeva l'atmosfera scaldando l'ambiente. Poi è stata tutta una emozione in crescendo, con Giorgio Moretti che ha aperto la kermesse e Anna Pettinelli sul palco ad affiancarlo nella conduzione. Applausi incontenibili all'arrivo di Noemi, che ha intonato "Glicine" infiammando gli animi dei numerosi fan, per poi cantare "Ti amo non lo so dire", singolo che questa settimana è diventato di platino. "Non è mai scontato - ha detto Noemi tra l'entusiasmo del pubblico - che una canzone arrivi come la prossima, 'Vuoto a perdere'". Ha proseguito il suo live Noemi con "Sono solo parole" cantata a tutta voce dai presenti, e "Makumba", tormentone dello scorso anno.



"Amore impossibile" è la canzone scelta da Federico Zampaglione in arte Tiromancino per rompere il ghiaccio. "Per me è importante" viene cantata solo con voce e chitarra classica dall'artista, che poi ha intonato una delle canzoni più amante: "La descrizione di un attimo". Con "Due rose" è salita sul palco al fianco di Federico Zampaglione anche Enula, cantante uscita due anni fa dal talent "Amici". Si è presa la scena unendo la sua voce a quella di uno dei cantautori più riconosciuti nella musica italiana. Aisha canterà "Milano", "Buenos Dias" e "Bad Vibes". Poi è stato di nuovo dj set, con la folla che continuava a ballare. Il Summer Festival di Rds continua anche oggi,sabato 1 luglio. Sarà ancora festa nel villaggio e sul palco con la musica di Irama, Leo Gassman, Rkomi e Wax. Punti accredito aperti dalla tarda mattinata fino alle ore 19 in viale Umberto per convertire il QR code ricevuto via mail e ricevere il braccialetto pass che permetterà di accedere. I cancelli di Campo di Marte si aprono a partire dalle 19.