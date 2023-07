Caldo, caldo, caldo! Il mese di Luglio non segnerà solo temperature bollenti sui termometri di tutta Italia ma sarà scottante anche quando parliamo delle nuove uscite seriali. Tra un impegno e l'altro, sarà impossibile non ricavarsi una pausa (ben refrigerata) in cui assaporare i nuovi episodi dei propri contenuti seriali preferiti. In streaming o meno, ecco cosa ci aspetta in tv nel mese di Luglio.

Qui il calendario completo di tutte le novità e dove trovarle

Sabato 1 Luglio

"Blindspotting" (MGM+), stagione 2

Domenica 2 Luglio

"FBI: Most Wanted" (Italia 1), stagione 3 – parte 2

"The Blacklist" (Sky Investigation), stagione 10

Martedì 4 Luglio

"Revival – Un cuore, due destini" (Rai 1), stagione 1

"Delitti ai Tropici" (Rete 4), stagione 1

"Il Principe" (Netflix), stagione 1

Mercoledì 5 Luglio

"1992" (Netflix), stagione 1

"Di nuovo 15 anni" (Netflix), stagione 2

"Segreti di una tata (The Watchful Eye)" (Disney+), stagione 1

"Full Monty – La serie" (Disney+), stagione 1

Giovedì 6 Luglio

"Chicago Fire" (Italia 1), stagione 11, Italia 1

"The Cleaning Lady" (Italia 1), stagione 2

"Avvocato di difesa" (Netflix), stagione 2 – parte 1

"Una Linea Sottile (A Thin Line)" (Paramount+), stagione 1

"Bel-Air" (Sky Serie), stagione 2

Venerdì 7 Luglio

"Fascino Fatale" (Netflix), stagione 1

"The Horror of Dolores Roach" (Amazon Prime Video), stagione 1

"L'isola delle 30 Bare" (Rai 2), stagione 1

Domenica 9 Luglio

"Evil" (Paramount+), stagione 3

Lunedì 10 Luglio

"Che Todd Ci Aiuti" (Rai 2), stagione 1

Mercoledì 12 Luglio

"The Afterparty" (Apple TV+), stagione 2

"The Company You Keep" (Disney+), stagione 1

"Signora Volpe" (Canale 5), stagione 1

Giovedì 13 Luglio

"La casa che brucia" (Netflix), stagione 1

"Michelle Buteau: Survival of the thickest" (Netflix), stagione 1

"Mike Judge's Beavis and Butt-head" (Paramount+), stagione 2

Venerdì 14 Luglio

"Too Hot to Handle" (Netflix), stagione 5

"L'estate nei tuoi occhi" (Amazon Prime Video), stagione 2

"Fondazione" (Apple TV+), stagione 2

"Spotlight" (Paramount+), stagione 6

Sabato 15 Luglio

"Kohrra" (Netflix), stagione 1

Domenica 16 Luglio

"Joe Pickett" (Paramount+), stagione 1

Lunedì 17 Luglio

"SEAL Team" (Rai 4), stagione 5

"Una spia tra noi" (Sky Atlantic), stagione 1

Mercoledì 19 Luglio

"Outlander" (Sky Serie), stagione 7

Giovedì 20 Luglio

"Il colore delle magnolie" (Netflix), stagione 3

Sabato 22 Luglio

"L'amore e la vita – Call the Midwife" (Sky Serie), stagione 6

Domenica 23 Luglio

"Operazione Speciale: Lioness" (Paramount+), stagione 1

Lunedì 24 Luglio

"Futurama" (Disney+), stagione 11

Martedì 25 Luglio

"Hotel Portofino" (Rai 1), stagione 1

"East New York" (Rete 4), stagione 1

"Sintonia" (Netflix), stagione 4

Mercoledì 26 Luglio

"L'ultimo boss di King Cross" (Sky Atlantic), stagione 1

"How I Met Your Father" (Disney+), stagione 2 – parte 2

Giovedì 27 Luglio

"The Witcher" (Netflix), stagione 3 – volume 2

"Ghost of Beirut" (Paramount+), stagione 1

Venerdì 28 Luglio

"Professor T (UK)" (Rai 2), stagione 2

"Il racconto perfetto" (Netflix), stagione 1

"Il Sarto" (Netflix), stagione 2

"D.P." (Netflix), stagione 2

"Good Omens" (Amazon Prime Video), stagione 2

Lunedì 31 Luglio

"BASTARD!! – L'oscuro dio distruttore" (Netflix), stagione 2