Si terrà questa sera, mercoledì 5 luglio, alle ore 21 nella splendida cornice della Corte Comunale di Sabaudia, il terzo appuntamento della IX edizione di "Libri nel Parco - Quando cultura incontra la natura" con il patrocinio del Comune, di ArteOltre e Oasi di Kufra.

Ospite della serata lo scrittore Giancarlo De Cataldo che presenterà il suo nuovo libro "Colpo di ritorno. Un caso per Manrico Spinori", edito da Einaudi, in libreria dal 4 luglio. L'incontro sarà moderato dal giornalista Vittorio Buongiorno. Anche De Cataldo ha ceduto, come suoi altri illustri colleghi scrittori e giallisti, al fascino dell'eroe seriale. Manrico Spinori della Rocca, Rick per gli amici, ha antiche origini nobiliari, è un affascinante, melomane incallito, ama le donne e ha una madre ludopatica, ed è il protagonista di una trilogia che comprende anche i due libri "Io sono il castigo" e "Un cuore sleale", entrambi usciti per Einaudi nel 2020.



Noto per il suo "Romanzo Criminale", uscito sempre per Einaudi nel 2002, che ha ispirato film e serie tivù, De Cataldo è prima di tutto un magistrato, poi sceneggiatore, scrittore e drammaturgo e, dal 2022 anche conduttore televisivo di "Cronache Criminali", programma di approfondimento true crime. Annoverato tra i massimi protagonisti del noir italiano degli ultimi decenni, cesella i suoi personaggi e Manrico Spinori si troverà questa volta a fare i conti con l'omicidio di un personaggio imbarazzante che semina il panico nella Roma bene. Un caso che va risolto velocemente, senza creare imbarazzi. Il morto è infatti il Mago Narouz, all'anagrafe Giuseppe Capomagli, ucciso nella sua casa di Trastevere. Narouz vendeva filtri d'amore, numeri del lotto ed elargiva consigli solo a una selezionata e fedele clientela di personaggi dello spettacolo e potenti politici. Mentre indaga, Manrico Spinori ha la sensazione di girare a vuoto, talvolta di essere manipolato ma quando la situazione pare sul punto di sfuggirgli di mano, un suggerimento inaspettato gli permette di tirare i fili dell'ingarbugliata matassa.

A rimanere un groviglio, in compenso, sono le vite private di Manrico e dei membri della sua squadra, interamente composta da donne. Soprattutto quella dell'ispettora Deborah Cianchetti, elemento dal pessimo carattere ma fondamentale per risolvere il caso. Una serata da non perdere per gli amanti del giallo e della suspense.