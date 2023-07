Dopo il successo delle precedenti presentazioni, sabato 8 luglio 2023 alle ore 21:00, quarto appuntamento della IX edizione della rassegna "Libri Nel Parco – quando la cultura incontra la natura" ideata e organizzata da Sabaudia Culturando APS in collaborazione con il socio onorario Licia Pastore. La giornalista Graziella Di Mambro presenta il suo libro "Non è il mio tempo" modera la giornalista Licia Pastore.

Nella quarta di copertina si legge: "Giugno 2022, Berna. Maria Peduto sta allestendo un evento letterario nel circolo culturale creato dal padre, quando sulla tv passa il servizio sulla cancellazione negli Usa delle garanzie costituzionali per l'aborto. Una notizia che le ricorda qualcosa, frasi ascoltate di nascosto quando era molto piccola sulla nonna italiana conosciuta appena. Quella donna aveva fatto qualcosa di male, non sapeva altro. Un percorso a ritroso nella memoria e in un diario del papà la riporterà indietro di 90 anni, all'epoca fascista quando un aborto clandestino segna per sempre l'esistenza di molte persone. Il racconto è ispirato a un fatto di cronaca accaduto negli anni 30 in un minuscolo centro del Lazio e ha coinvolto un'intera comunità che, a dispetto delle leggi dell'epoca, ha assolto la "peccatrice". La protagonista di questa storia ha votato al referendum del 1981 per il mantenimento della legge 194."

L'associazione ci tiene a ringraziare l'Amministrazione comunale e il settore I del Comune di Sabaudia per il patrocinio e il sostegno alla rassegna, l'Hotel Oasi di Kufra e l'associazione ArteOltre di Francesca D'Oriano partner della nona edizione.