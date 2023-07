A Minturno la trentesima edizione di "Libri sulla cresta dell'onda", evento che inizierà il prossimo 12 luglio e si concluderà il 5 settembre. Un cartellone di grande livello, con un programma di incontri di prestigio, voluti dall'Associazione Culturale Tuttilibri di Formia, in collaborazione con un pool qualificato di partner pubblici tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Lazio e la Provincia di Latina, quest'ultima capofila per il proprio territorio della candidatura a sito UNESCO della Via Appia Regina Viarum, e poi i Comuni di Minturno, Formia, Gaeta e l'Arcidiocesi di Gaeta, nonché gli sponsor privati con Mondadori Bookstore, Banca Popolare del Cassinate e 4graph.



Nella sala del sindaco di Minturno, è stata presentata ufficialmente la stagione libraria da parte dello stesso primo cittadino, nonché presidente della Provincia, e da Riccardo Campino. Entrambi hanno sottolineato l'importanza dell'edizione 2023 che si svolgerà anche a Formia, Gaeta e Fondi.

Dopo Melania Mazzucco la manifestazione si sposterà a Formia, nel suggestivo Porticciolo Caposele, dove il 22 luglio sarà protagonista il geologo e divulgatore scientifico, nonchè conduttore televisivo, Mario Tozzi, recente autore di un libro di eccezionale attualità dal titolo "Perché il clima sta cambiando?" Einaudi ragazzi, un volume rivolto a tutti e in particolare ai più giovani, dalla scrittura immediata e coinvolgente. Libri Sulla Cresta dell'Onda proseguirà quindi il 10 agosto, ancora una volta nello splendido Teatro Romano di Minturnae, per una vera e propria serata spettacolo dal titolo Napoli è passione, che coniugherà letteratura, musica e teatro e vedrà protagonista Maurizio De Giovanni, amatissimo scrittore partenopeo, affiancato da diversi musicisti tra cui il sassofonista e compositore Marco Zurzolo.

Il primo settembre la rassegna approderà quindi a Gaeta, nel salotto letterario del quartiere medioevale, il Sagrato della Chiesa della SS.Annunziata, per una serata dal titolo Pensare oltre, i cui protagonisti saranno Ersilia Vaudo, astrofisica all'ESA di Parigi e recente autrice di Mirbailis. Cinque intuizioni che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo – Einaudi, un viaggio affascinante su quanto, ad oggi, conosciamo del cosmo, e Giorgio Zanchini, l'eccellente giornalista e conduttore radiofonico (Radio anch'io) e televisivo (Quante storie e Rebus, in coppia con Corrado Augias), autore di un saggio divulgativo accattivante sin dal titolo: Esistono gli Italiani? – Rai Eri. La quinta e ultima tappa si svolgerà a Fondi, nel magnifico Monastero San Magno, dove sarà protagonista Umberto Galimberti, tra i più importanti filosofi e psicoanalisti italiani, i cui libri sono tradotti in molti Paesi del mondo, autore del recente "Le parole di Gesù" – Feltrinelli, un volume pensato per i più giovani ma rivolto ai lettori di ogni età.

Gli ingressi alle manifestazioni sono tutti gratuiti sino ad esaurimento posti.