Conto alla rovescia per Circeo Street Food, ed è subito spettacolo. Una tappa il cui titolo parla da sé: uno spettacolo di festival unico nel suo genere che sarà caratterizzato da ottimo cibo gourmet, musica e divertimento ma anche dal sapore magico dell'estate, del sole e del mare. Si comincia domani, 13 luglio fino al 16 luglio.

Una tappa del tour 2023 immersa nella natura con gli ingredienti che fanno del Circeo Street Food un appuntamento da segnare sul calendario e da non perdere. Il meglio del divertimento "on the road" ai piedi della Maga Circe dove una selezione di Street Chef si darà battaglia tra padelle, fornelli e bracieri. Posizionati lungo tutto il perimetro interno della pineta (Piazza Italo Gemini), situata nel cuore del Circeo, sotto l'ombra dei maestosi pini verrà allestito il più grande ristorante street food sotto il cielo dell'Agro Pontino.