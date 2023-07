Venerdì, 14 luglio alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli, via Armando Diaz, 10 – Latina, nell'ambito dell'incontro con l'autore sarà presentato il romanzo: "Il rosa è solo un colore" di Claudio Volpe pubblicato per Einaudi Ragazzi



Insieme all'autore interviene il dott. Damiano Coletta, già Sindaco di Latina. Letture scelte e curate da Ermanno Paletti. L'incontro sarà condotto dalla giornalista Cora Craus.



Il romanzo è una storia molto liberamente ispirata al tragico fatto di cronaca che tutta la stampa, qualche tempo fa, sintetizzò in "il ragazzo dai pantaloni rosa". Il libro di Claudio Volpe è pubblicato dalla casa editrice Einaudi Ragazzi ma è un libro da leggere e rileggere a tutte le età. La storia è aspra, a tratti spietata, nella denuncia sociale e nel mettere in rilievo i pregiudizi che avvolgono e soffocano tante esistenze portandole a gesti estremi. La presentazione vuole essere un momento di socialità con uno scrittore amatissimo a Latina e un momento di condivisione, di riflessione sui diritti civili di tutti noi, e, forse più ancora di più, sui nostri figli, sui nostri nipoti.



L'io narrante del romanzo, "Il rosa è solo un colore" di Claudio Volpe, è Nicola, un liceale sedicenne che ama la poesia, ama le parole e la loro forza. Nicola è gay. La bella, libera e modulata scrittura di Claudio Volpe stempera la durezza e la drammaticità del racconto e aggiunge una narrazione "briosa". Un romanzo che offre molti spunti di riflessione, tante sfaccettatura della sofferenza che viene inflitta ai gay, all'omosessualità maschile, a quella femminile.



Cenni Biografici:



Claudio Volpe, giovane e affermato scrittore è nato a Catania ma è un pontino doc d'adozione, basti ricordare che si è diplomato al Liceo Classico "Dante Alighieri" di Latina. E stato due volte candidato al Premio Strega presentato da scrittori/trice quali Dacia Maraini e Renato Minore; vincitore di numerosi premi anche per il forte impegno nella lotta per il raggiungimento dei diritti civili.