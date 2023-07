Dopo il successo delle precedenti presentazioni, venerdì 14 luglio 2023 alle ore 21:00, sesto appuntamento della IX edizione della rassegna "Libri Nel Parco – quando la cultura incontra la natura" ideata e organizzata da Sabaudia Culturando APS in collaborazione con il socio onorario Licia Pastore.



Il Professore Carlo Molinari presenta il suo libro "L'Isola di Talamhbèag" modera il giornalista Dario Laruffa. Nella quarta di copertina si legge: "La tranquilla vita di Talamhbèag, un' ;isola a nord-ovest

dell' Irlanda, viene improvvisamente stravolta. Qualcosa di incredibile e misterioso spingerà un gruppo di giovani a unirsi per fronteggiare il male e cercare risposte. Alla fine di questa avventura cambiare non sarà solo l'isola ma ogni suo abitante, costretto a guardarsi dentro e a riscoprirsi parte di una comunità." L'associazione ci tiene a ringraziare l'Amministrazione comunale e il settore I del Comune di

Sabaudia per il patrocinio e il sostegno alla rassegna, l'Hotel Oasi di Kufra e l'associazione ArteOltre di Francesca D'Oriano partner della nona edizione.