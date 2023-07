Ultimi giorni disponibili per visitare la mostra "Misure e nuovi equilibri" di Marcello Norcia presso lo Spazio Eventi del Mug – Museo Giannini di Latina, in via Oberdan 13. Dopo aver raccolto grande interesse e partecipazione, la personale si chiuderà il prossimo martedì 18 luglio.

Inaugurata lo scorso 17 giugno, la mostra racconta l'universo creativo di Marcello Norcia, artista e architetto affermato, figlio del celebre scultore Domenico Norcia, autore di importante opere tra cui la statua di Padre Pio collocata nei fondali delle Isole Tremiti. Nello Spazio Eventi del Mug, Marcello Norcia espone alcune opere della sua vasta e raffinata produzione artistica che ha preso origine nel fervido e stimolante laboratorio paterno, si è poi consolida con le prestigiose collaborazioni a opere commissionate da Banca d'Italia, IRI, Società Autostrade, Città del Vaticano, Telecom e Museo dell'Opera del Duomo di Bari e con gli studi al Politecnico dell'Università degli Studi di Torino dove si è laureato in Architettura.

Al Mug, l'artista originario di Foggia che attualmente vive e lavora a Latina, espone una selezione di sculture, opere pittoriche e oggetti di design in cui mostra un linguaggio artistico maturo filtrato da quell'ironia che appartiene solo a chi ha una solida padronanza delle tecniche e profonde conoscenze della materia.

Per i visitatori è disponibile anche la monografia dell'artista a cura di Francesco Tetro con i contributi critici di Gaetano Cristino e Nicola Gentile. Un'opera ricca e raffinata che raccoglie una rassegna della produzione artistica di Marcello Norcia e include busti e opere pubbliche, committenze, oggetti di design, coffee table, sculture, opere pittoriche, studi e progetti per opere pubbliche e NFT- Non Fungible Token.

La mostra è visitabile nell'orario 18:00-21:00. Ingresso libero.