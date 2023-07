"Obbligatorio baciarsi" … "con Amore". Questo il contenuto del cartello che apparirà ben presto sotto la Torre civica di Castelforte, segno e simbolo della Castelforte medioevale. La particolare e originale decisione è stata adottata dalla giunta comunale, che ha disposto l'installazione del cartello proprio ai piedi della Torre nella Piazza intitolata a Lord Baden-Powell (fondatore dello scautismo). La piazzetta, intima e raccolta, davvero molto bella e suggestiva unisce la Torre Civica e la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, la nobile e antichissima collegiata che per secoli ha raccontato la fede e diffuso i sacramenti tra i quali quello del matrimonio che si fonda sull'Amore degli sposi. Ed infatti, rispetto ai tanti cartelli già installati in tanti altri luoghi romantici in Italia il sindaco Angelo Felice Pompeo, e l'esecutivo del Comune di Castelforte, hanno pensato di renderlo unico e hanno aggiunto che è obbligatorio "baciarsi con Amore".



Il posizionamento del cartello inneggiante all'amore è previsto per i prossimi giorni.

«La nostra iniziativa - ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo - si colloca sui sentieri che altri prima di noi hanno voluto percorrere ma noi abbiamo voluto renderla "unica" aggiungendo che il bacio va dato "con Amore" e l'Amore, va detto, è un sentimento largo e così tanto importante che non potrà essere ingabbiato dentro confini umani e limitati».

Una delibera che punta a far diventare Castelforte come una delle capitali dell'Amore