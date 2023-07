Martedì sera, 18 luglio, secondo appuntamento con la rassegna "Sport all'ombra di Circe", organizzata da Comune di San Felice Circeo, Pro Loco e casa editrice Lab DFG. In cartellone presentazioni di libri e talk show, inerenti al mondo dello sport. Nel mese di luglio gli eventi si svolgeranno in piazza Lanzuisi (Piazza del Comune), ad agosto nei giardini di Vigna La Corte. Le serate inizieranno sempre alle 21.

Verrà presentato il libro E' successo un '21 di Mauro Giorgini, Lab DFG. L'autore celebra i trionfi sportivi italiani nel 2021, dalle discipline più popolari a quelle meno note, dalle Olimpiadi agli Europei di calcio. Chiaro nel titolo il riferimento al 1848, anno dei moti insurrezionali in Italia e delle rivoluzioni in Europa, che fecero tanto rumore, un po' come le imprese sui campi gara nel 2021.



Descrizione

E se tra qualche anno ci trovassimo a dire "E? successo un '21" per indicare un momento contrassegnato da numerose vittorie?

Da questa domanda e? iniziato il lavoro di Mauro Giorgini, che ha ripercorso i successi del 2021, l'anno che verra? ricordato come il piu? vincente nel mondo per le nazionali e gli atleti azzurri.

"Un '21" non e? fatto solo da una lunga serie di vittorie che ci hanno fatto gioire seguendo le gesta di atleti capaci di superare tutti i loro avversari: sono anche le storie di donne e uomini che hanno saputo imporsi nella propria disciplina, riuscendo a superare se? stessi e le difficolta? legate al Covid-19, che hanno fatto slittare di un anno tutte le massime competizioni. A queste storie, e alle atlete e agli atleti che le hanno compiute, e? dedicato questo libro, nel quale si vanno a ripercorrere le prodezze di imprese indimenticabili, passando attraverso le pieghe di vite nelle quali quei trionfi sono stati costruiti giorno dopo giorno, con costanza, sacrificio e passione. Non il mero racconto di una gara o di una competizione dalla quale si e? ottenuto il massimo risultato, ma un viaggio alla scoperta di donne e di uomini, che prima di essere grandi campioni, hanno saputo far grande, nel 2021, l'Italia dello sport. Prefazione di Giovanni Malagò, presidente nazionale CONI.

Biografia

Mauro Giorgini, classe 1984, romano di nascita, aquilano d'adozione. Quando non e? impegnato nella pubblica amministrazione dedica il suo tempo libero al progetto Liberementi Libri, un portale di informazione culturale di cui e? cofondatore. E? ufficio stampa del Comitato Provinciale AICS Roma, ed e? responsabile del Settore Basket e Minibasket AICS Roma. Per il Comitato Regionale AICS Lazio e? responsabile del Settore Basket.