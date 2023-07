Si è conclusa con il concerto sulle note di Ennio Morricone la kermesse "Circeo, Estate d@mare", progetto che ha consentito di unire sport e musica in un'ottica di valorizzazione del territorio a 360 gradi. L'iniziativa, organizzata dal Comune di San Felice Circeo e dalla Pro Loco, è stata resa possibile dal finanziamento concesso dalla Regione Lazio, che ha ritenuto meritevole di contributo il progetto presentato dall'Ente.

Il programma ha visto protagonisti gli sport da spiaggia, in primis il beach volley e non solo, e la musica. Gli appuntamenti sportivi si sono protratti dal 1° al 9 di luglio. Dopo la finale del circuito B1 di beach volley, che ha attirato numerosi appassionati e curiosi, è stato dato spazio ad altri sport da spiaggia (foot volley, beach basket) e a tornei amatoriali cui hanno preso parte molti atleti. L'intento del progetto, oltre a offrire un importante momento di svago e valorizzazione della pratica sportiva, è stato anche quello di diffondere i messaggi positivi di cui lo sport si fa portavoce, tra cui, in primo luogo, quello di fairplay, solidarietà e abbattimento delle barriere, di qualunque genere esse siano.

Sul fronte musicale, un importante momento è stato rappresentato dal concerto sulle musiche da film del maestro Ennio Morricone, interpretate magistralmente dall'Orchestra Xilon. A fare da suggestivo scenario, l'anfiteatro di Vigna La Corte, dove centinaia di persone, ammaliate, hanno ripercorso la carriera del Premio Oscar brano dopo brano.

«Ringraziamo la Regione Lazio – dichiara il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – per averci dato l'opportunità di realizzare questo importante progetto che ha riscosso un ottimo successo. Arte, sport e cultura, insieme alla tradizione e alle feste patronali, sono protagonisti del calendario estivo proposto dal Comune di San Felice Circeo e la chiave per valorizzare ulteriormente il nostro paese offrendo momenti di svago e intrattenimento di qualità ai turisti e ai nostri concittadini».