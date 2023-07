Si è chiuso con la vittoria de "I Gladiatori" dopo una serie interminabile di rigori, la ventesima edizione del Memorial Stefano Suprano a Maenza. Anche quest'anno il torneo si è svolto come sfida tra squadre under 18. I ragazzi in maglia nera, che avevano chiuso al primo posto anche il girone di qualificazione, così come lo scorso hanno, sono riusciti ad avere ragione proprio in extremis sugli agguerritissimi rivali de "L'Angolo del Caffè" al termine di un match tiratissimo chiuso sul 3-3 nei tempi regolamentari.

I Gladiatori sono andati sul doppio vantaggio, si sono fatti raggiungere una prima volta, sono tornati in vantaggio a cinque minuti dalla fine e poi si sono fatti di nuovo imporre il pari allo scadere. Poi la lunga serie di rigori; la prima serie si è conclusa di nuovo in parità con due errori per parte; poi avanti ad oltranza fino al gol decisivo di Noemi Suprano. Proprio Noemi, giocatrice in forza alla selezione giovanile delle Frosinone Women, è stata premiata come unica giocatrice in rosa del torneo che l'ha vista stare al pari di tanti maschietti e anche sopra livello in alcuni casi.

Con i Gladiatori premiati come squadra vincitrice e i loro sfidanti come secondi classificati, premi anche per il miglior portiere a Luca Massella di Bar Tollon; Elio Ciotti, di Klada Caffè ha vinto il premio miglior cannoniere del torneo mentre Federico De Giuli si è aggiudicato il riconoscimento di miglior giocatore della rassegna. Una rassegna organizzata dagli Amini in memoria di Stefano Suprano, giovane maentino appassionato di Sport venuto a mancare per una malattia e cui verrà presto intitolata la struttura tensostatica in località Stincone.