Prenderà il via domani, 20 luglio, la rassegna letteraria "Circe racconta…", organizzata dal Comune di San Felice Circeo insieme all'associazione Pro Loco. Un'iniziativa che va ad affiancarsi a "Sport all'ombra di Circe", incentrato su talk e libri a tema sportivo, attraverso la quale sarà protagonista la narrativa attraverso il racconto diretto di numerosi autori, emergenti e non.

L'appuntamento domani è per le ore 21:00 in piazza Lanzuisi, nel centro storico di San Felice Circeo, con "Non è il mio tempo" di Graziella Di Mambro. Laureata in Giurisprudenza e giornalista professionista dal 1997, Graziella Di Mambro è stata redattore di Latina Oggi dal 1991, caporedattore e poi vicedirettore del quotidiano, occupandosi di delicati casi di cronaca giudiziaria e cronaca nera. Ha vinto nel 2014 il premio Giuntella per la libertà di stampa e collabora con l'associazione "Articolo 21"; è stata insignita del premio Ambiente e Legalità 2022 di Legambiente e ha redatto le sezioni di Latina e Frosinone dell'ultimo rapporto Mafie nel Lazio, edito dalla Regione.

Il romanzo è incentrato sull'attualità. Prendendo spunto da recenti fatti di cronaca, ossia la sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti nel giugno 2022 ha abolito la sentenza Roe v. Wade sul diritto all'aborto, attraverso un percorso a ritroso nella memoria della protagonista e per mezzo del diario paterno, si narra una storia tutta nostrana, ispirata a un reale fatto di cronaca risalente agli anni Trenta avvenuto in un paesino del Lazio in cui, a dispetto della legge allora vigente, la comunità assolse la "peccatrice".

L'ingresso all'evento è gratuito e per gli spostamenti da e per il centro storico è attivo, come di consueto, il servizio della navetta.