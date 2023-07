Questa sera alle ore 21:00, settimo appuntamento della IX edizione della rassegna "Libri Nel Parco – quando la cultura incontra la natura" ideata e organizzata da Sabaudia Culturando APS in collaborazione con il socio onorario Licia Pastore.

Solo per questo appuntamento la rassegna cambia location, sarà il Centro di Documentazione ad ospitare questa imperdibile presentazione dedicata alla poesia della giovane artista Claudia Plata che gli affezionati della rassegna hanno potuto già conoscere all'apertura della nona edizione, infatti, Claudia Plata oltre ad essere una giovane scrittrice è anche una talentuosa violinista diplomata al Trinity Collage di Londra.



Il Vice Presidente dell'associazione Sabaudia Culturando, Katia Campacci dialogherà con l'autrice e insieme accompagneranno il pubblico alla scoperta dei dolci versi di Claudia Plata raccolti nella silloge "All'Ombra del Granturco".



L'autrice, nella silloge "All'Ombra del Granturco", organizza il percorso quotidiano in quattro fasi. La scelta di seguire il sole – che funge da grande maestro e faro nella raccolta poetica – in tutte le sue dinamiche, apre scenari sorprendenti e ricchi di significato. Gli elementi che accompagnano la lettura rappresentano valori artistici universali, da secoli fonte di ispirazione per animi nobili e sensibili.

L'associazione ci tiene a ringraziare l'Amministrazione comunale e il settore I del Comune di Sabaudia per il patrocinio e il sostegno alla rassegna, l'Hotel Oasi di Kufra e l'associazione ArteOltre di Francesca D'Oriano partner della nona edizione.