Un ricco calendario di appuntamenti, anche quest'anno, per il Ninfa Jazz che torna nei Giardini più belli del mondo, ancora una volta, in collaborazione con l'arte di MAD, Museo d'Arte Diffusa, di Fabio D'Achille.

Dopo il grande successo dello scorso anno, e dell'edizione invernale della 52nd, dal 28 luglio al 26 agosto sarà possibile assistere a sei concerti con ospiti provenienti da tutto il mondo.

Si parte venerdì 28 luglio con i Buenos Aires Cafè Quintet feat. Annalisa Biancofiore; si prosegue, poi, sabato 5 agosto con David Kikoski Trio; venerdì 11 agosto sarà, invece, la volta del Nicola Borrelli Quartet; sabato 12 agosto un altro appuntamento da non perdere con Antonio Del Sordo 4et feat. Giovanni Amato – "Flowers". Altra serata speciale sabato 19 agosto con Francesca Tandoi Trio e poi la grande chiusura, sabato 26 agosto, con Francesco Ciniglio che presenta Nebula.

"Siamo felici di annunciare il programma completo di questa edizione 2023 del Ninfa Jazz – spiegano Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi della 52nd Jazz. Siamo giunti quest'anno alla quarta edizione e per questo vogliamo ringraziare il neo Presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio, per averci voluto nuovamente all'interno del calendario eventi "Ninfa di Sera". Saranno 6 i concerti di questa edizione in cui si avvicenderanno sul palco artisti di assoluto rilievo, sia nazionale che internazionale, così come già avvenuto nelle passate edizioni del Festival in cui abbiamo assistito a una costante crescita di pubblico, fino ad arrivare ai numerosi sold-out delle scorse edizioni. Un bilancio più che positivo per la 52nd Jazz – commentano ancora Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi - con tutti i concerti che hanno fatto registrare il tutto esaurito spesso anche con diversi giorni di anticipo rispetto alla data degli eventi. Quella che abbiamo registrato in questi anni, anche a Ninfa, è stata una grande partecipazione, soprattutto emotiva, da parte del pubblico e la voglia di ascoltare musica dal vivo di grande qualità. Anche questa edizione – aggiungono dalla 52nd Jazz – vedrà la partecipazione di artisti di fama mondiale; abbiamo avuto modo di ascoltare progetti musicali di grande impatto e originalità, il tutto cercando di garantire una diversificazione dei generi cosa molto apprezzata dal nostro pubblico. Con questa edizione siamo riusciti a fornire un'ampia visuale sul panorama musicale jazz attuale. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e un grazie va, in particolare, a tutti coloro che fatto parte dell'imponente macchina organizzativa della 52nd Jazz".

E anche quest'anno, sul palco dei concerti jazz, non mancheranno le opere d'arte degli artisti di MAD, grazie alla collaborazione con Fabio D'Achille. La prima artista sarà Alessandra Chicarella.

"Continua il rapporto sinestetico tra MAD e la 52ndJAZZ che si arricchisce, d'estate, di un partner di eccezione ovvero la Fondazione Roffredo Caetani – afferma Fabio D'Achille - che permette alle sinestesie artistiche della musica jazz e dell'arte contemporanea di trionfare in un spazio naturalistico magico quale il giardino di Ninfa. La dinamica del rapporto tra jazz e arte si muove sul palco nella performance che esprimono gli artisti, un palco che fluttua nel paesaggio naturale e lo spettacolo si completa nella bellezza che gli uomini e le donne si ostinano a custodire, tutelare e sublimare attraverso la formula del concerto sinestetico".

Tutti i concerti inizieranno alle 21.30; il costo del biglietto è di 17 euro (compreso i 2 euro di prevendita).

E anche quest'anno sarà possibile, per un numero limitato di posti, abbinare al concerto la visita del giardino al tramonto, con il biglietto Full Experience per vivere un'esperienza unica, tra natura e musica jazz. Il costo del biglietto sarà, in questo caso, di 30 euro (costo della prevendita 2 euro). Gli interessati dovranno presentarsi non più tardi delle 18.15 davanti l'ingresso del Giardino di Ninfa.

Come sempre è attivo il nostro numero Whatsapp 350 1843609; i biglietti si possono acquistare su boxol.it.

Per tutte le info e il calendario dei concerti sarà possibile consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.