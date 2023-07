In occasione dell'uscita in questi giorni al cinema del film Barbie, il cinema multisala Oxer di viale Nervi a Latina, che propone la pellicola, ospita anche la personale di pittura "Selfie" di Marianna Galati curata da Fabio D'Achille. L'esposizione andrà avanti fino al 30 luglio. Diversi sono gli aspetti evidenziati dall'autrice che ha sempre avuto particolare attenzione alle tematiche di genere quali la violenza sulle donne, fisica e psicologica in ambito sociale ma anche familiare.

Le opere in mostra sono tutte tele dipinte in acrilico e sono uno spaccato d'impegno umano e ideale di donne vittime di soprusi intimi e ideali, sicuramente antropici, che tentano sempre di trasformare la violenza subita in una ribellione quando anche nel quadro la mano diventa una rivoltella e le cicatrici possono trasformarsi in uno sguardo allo specchio o "leggere" provocazioni. A proposito di ammiccare, le "donne Barbie" escono concettualmente dal giocattolo e diventano autoscatti, i selfie. Marianna ha disegnato queste Barbie tra il 2013 ed il 2016 anticipando i tempi di questa nuova "Barbie-Mania". Protagonista delle tele in esposizione è Barbie, la bambola più famosa al mondo, scelta in quanto icona per eccellenza dell'omologazione. I ritratti ironizzano sullo stereotipo delle foto che circolano sui social, una moltitudine di profili, ma pose ed espressioni identiche - plastificate da filtri (e non solo), in una estenuante gara dell'apparire. Per informazioni: Mad 393 324 2424.