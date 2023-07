Se in questi giorni il concorso di Miss Italia torna con prepotenza sotto i riflettori del Bel Paese in merito alla richiesta di apertura anche ai trans e la provocazione di un giovane attivista dell'associazione Mixed Lgbtqia+ del capoluogo pugliese che è riuscito ad iscriversi, Patrizia Mirigliani appare ferma sulla sua risposta: non è possibile, il regolamento lo vieta e un cambiamento in tal senso merita una riflessione, non può essere immediato. È un dibattito aperto, che sta coinvolgendo sempre più voci e certamente non si fermerà qui. Intanto le concorrenti continuano a sfilare e a tenere lontano dalle varie tappe della kermesse la questione che tiene banco in queste ultime ore.



Sabato allo Stadio del Nuoto Waterpolis di Anzio, si è svolta la seconda finale regionale con trenta ragazze in sfida per conquistare il titolo più importante: Miss Sport Givova Lazio 2023, che avrebbe consentito alla vincitrice l'accesso alle prefinali nazionali. La fascia è andata a una diciannovenne romana, Giulia Toschi, capelli castani, occhi marroni, un diploma al Liceo Scientifico e il primo anno di Giurisprudenza nella sua quotidianità di oggi.



Presentata dal Margherita Praticò e diretta dal regista Mario Gori, la kermesse ha dato spazio alle miss che si sono esibite in diversi quadri moda, indossando abiti tricolore, sportswear della Givova e il classico body da gara, sempre con grazia e simpatia presentandosi così alla giuria presieduta dal produttore cinematografico Luca Mastrangelo e dal personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone.

Se Giulia Toschi è arrivata prima, al secondo posto del podio di bellezza è salita una latinense, Erica Piticco, venti anni, occhi verdi e nel cuore il sogno di diventare una ballerina professionista. Nata nel capoluogo pontino, Erica risiede ad Anzio da tempo. Terzo posto, a giudizio della giuria, per Sara Bumbaca, romana, innamorata del mondo della moda e del cinema.



Nell'ambito della seconda finale regionale, la scorsa sera si è svolta anche una selezione terminata con l'assegnazione del titolo di Miss Anzio 2023, che consentirà alle prime sei classificate di partecipare alle prossime finali regionali. È stata eletta Miss Anzio Aurora La Fazio, 21 anni. Diplomata, studia Scienze infermieristiche, pratica il fitness e diversi altri sport.

Miss Italia tornerà ad Anzio il 20 agosto, per l'assegnazione del titolo Miss Cinema Lazio nel corso di un evento che ci riporterà indietro nel tempo. I due organizzatori Margherita Praticò e Mario Gori, hanno infatti anticipato che in tale occasione le ragazze indosseranno abiti anni ‘50-‘60, "creazioni ispirate alla serie Happy Days, alla quale lo scrittore Emilio Targia ha dedicato un libro che verrà presentato la sera stessa".



Le finali regionali proseguiranno sino al 26 agosto, con tappa Roma, Ladispoli, Filacciano, Anzio e Pomezia, poi seguiranno le finali e a settembre l'incoronazione di Miss Italia 2023. Anche qui c'è una questione aperta. Lo scorso maggio si dava per probabile la diretta Rai dopo 4 anni di assenza del concorso dalla rete ammiraglia, ma al momento l'ipotesi è tutt'altro che confermata, così come resta ancora in dubbio il luogo della tappa conclusiva della kermesse, ma lo sguardo sarebbe rivolto verso la Calabria.