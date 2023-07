Prenderà il via il prossimo 26 luglio l'iniziativa "Libri al tramonto" promossa dal blog Diari di Palude, tre date per incontrare gli autori del Collettivo Creativo Latina guardando il mare. Il primo incontro si terrà a Sabaudia mercoledì 26 luglio a partire dalle 18.30 presso il Chiosco Bambù (Strada Lungomare, km 24.950). In programma l'incontro con l'autore Luca Albanese che parlerà del suo romanzo dal titolo "Il cadavere dimenticato" , un noir edito da All Around. Di cosa si tratta? Negli ultimi mesi del 1898, Cesare, all'epoca garzone di cucina dell'Hotel Angst di Bordighera, trova un cadavere nel giardino dell'albergo. Insieme a lui c'è Alice, appassionata di Sherlock Holmes che lo spinge a indagare senza rivelare a nessuno la loro scoperta. Si scoprirà, dopo avventurose vicende, che il cadavere appartiene a una donna, Angela, assassinata anni prima. Nessuno finirà in galera per l'omicidio di Angela ed è per questo che il garzone di cucina, diventato scrittore, decide di narrare in un romanzo tutti i fatti. I "Libri al tramonto" proseguiranno poi il primo settembre sempre presso il Chiosco Bambù con "Il Cammino delle Streghe" una raccolta di racconti del Collettivo Creativo Latina e il 9 settembre al Chiosco Snoopy (Strada Lungomare Pontino, km 25.900) con "Civico 22" di Rossana Carturan.



Il blog Diari di Palude sarà presente anche nella rassegna "Circe Racconta" promossa ed organizzata dal Comune di San Felice Circeo e dalla Pro Loco di San Felice Circeo. Due le date in programma. Il prossimo 30 luglio a partire dalle 21 in Piazza Lanzuisi sarà presentato "Aenigma S" di Pierluigi Felli e Giovanni Marzella edito da "Atlantide Editore" di Dario Petti e il 9 agosto sempre in Piazza Lanzuisi ma alle 20 nuovo incontro con Luca Albanese che presenterà al Circeo "Il cadavere dimenticato". Insomma due serate dedicate al mistero quelle in programma a San Felice Circeo. Ricordiamo che Piazza Lanzuisi è nel centro storico e facilmente raggiungibile anche con servizio navetta. I bus sono disponibili ogni 15 minuti, fermata consigliata Via Roma.