Torna domani, mercoledì 26 luglio, il settimo appuntamento della stimata Rassegna Letteraria "Il Cenacolo della Cultura" all'Oasi di Kufra con il libro "La trappola delle culle". Sarà un'occasione unica per esplorare i temi sociali e di attualità affrontati dai due autori, entrambi giornalisti, Luca Cifoni e Diodado Pirone. L'interessante volume sarà introdotto da un'ospite d'onore, Pia Schintu, Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Sabaudia. La presentazione sarà affidata all'economista e già Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia, Gianfranco Polillo, che arricchirà la discussione con la sua prospettiva illuminante.

Durante l'incontro, gli autori avranno l'opportunità di condividere con il pubblico i retroscena e le motivazioni che li hanno spinti a scrivere "La trappola delle culle". Sarà un'esperienza coinvolgente per i partecipanti, poiché potranno interagire direttamente con le menti creative dietro a questa opera letteraria.

A condurre l'evento, offrendo la sua esperienza e competenza, ci sarà Luigi Tivelli, scrittore, giurista politologo e presidente dell'Academy Spadoli. La sua presenza garantirà una conduzione professionale e coinvolgente, assicurando che l'incontro sia un successo e una fonte di arricchimento per tutti i presenti.

Dall'inizio di luglio fino al 2 settembre, la Rassegna Letteraria si è affermata come un punto di riferimento per gli amanti della cultura, dell'arte e della letteratura. Giunta al suo settimo incontro, l'iniziativa ha già presentato sei opere di autori di spicco, fornendo un contesto ideale per incontrarsi, scoprire nuovi talenti e condividere l'amore per la lettura.

Promosso dall'hotel Oasi di Kufra e ideato e gestito da "Studio Tivelli - Consulting & Promoting", questo evento letterario ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Provincia di Latina, nonché la preziosa collaborazione dell'Istituto per il Credito Sportivo.