Si terrà questa sera a partire dalle 18.30 presso il chiosco Bambù sul lungomare di Sabaudia, la presentazione del libro "Il cadavere dimenticato" di Luca Albanese. Un giallo da leggere tutto d'un fiato che farà venire non pochi brividi in questa estate così calda. Si tratta di un incontro con l'autore, promosso dal blog "Diari di Palude" in collaborazione con il Collettivo Creativo Latina nell'ambito della rassegna "Letture al tramonto". Ma di cosa parla "Il cadavere dimenticato"?

Negli ultimi mesi del 1898, Cesare, all'epoca garzone di cucina dell'Hotel Angst di Bordighera, trova un cadavere nel giardino dell'albergo. Insieme a lui c'è Alice, appassionata di Sherlock Holmes che lo spinge a indagare senza rivelare a nessuno la loro scoperta. Si scoprirà, dopo avventurose vicende, che il cadavere appartiene a una donna, Angela, assassinata anni prima. Nessuno finirà in galera per l'omicidio di Angela ed è per questo che il garzone di cucina, diventato scrittore, decide di narrare in un romanzo tutti i fatti.