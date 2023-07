La musica, i colori e la bontà del gelato artigianale saranno i protagonisti dell'ultimo appuntamento con gli "Shopping Days". Oggi (giovedì 27 luglio) lo shopping serale nell'ambito dell'Aprilia Estate 2023 - organizzata dal Comune di Aprilia in collaborazione con la Pro Loco, l'associazione Aprilia Commercio e l'associazione Proiettiamo Aprilia - vedrà un ampliamento dell'isola pedonale. Dalle ore 19.00 alle 24.00 saranno chiuse al traffico non solo Piazza Roma, via del Lauri, via degli Aranci, piazza della Repubblica, via degli Oleandri e via Marconi, ma anche via degli Oleandri (incluso il tratto da via delle Mele e piazza Benedetto Croce) e largo Marconi, con l'installazione di un secondo punto di ristoro presso via dei Lauri angolo via Carboni.

Oltre al Mercatino dell'usato e dell'artigianato, tornerà in piazza Roma l'attesa Festa del gelato a cura dell'associazione Proiettiamo Aprilia. Presso la Pinetina di via degli Oleandri, gli allievi delle scuole di musica Amadeus, Arci La Freccia, Warm A.P. Studio, Corso di canto Valentina Viola Vocal coach, associazione Culturale Diapason, associazione Culturale Kammermusik, si esibiranno sul palco in occasione dell'evento presentato da Dora Nevi e organizzato da Aprilia Commercio. A cura dell'associazione dei commercianti anche l'intrattenimento di DJ Pallitto in via dei Lauri. Per le strade del centro in programma il concerto della banda musicale "La Pontina-Città di Aprilia" le esibizioni di Ienco&Sciarresi Duo Acustico, Retro Duo Acoustic, Piano Bar Anita, Rock Dogs.