Nuove pagine dopo il tour. Non smette mai di stupire l'eclettico Tiziano Ferro che dopo l' incredibile successo di pubblico per la sua tournée e dopo lo scioccante annuncio dell'intervento ad una corda vocale via social ha affidato allo stesso mezzo, come d'abitudine, l'annuncio del il suo ultimo progetto: un romanzo in uscita alla fine dell'estate e precisamente il prossimo 3 ottobre. Attraverso un post video il cantante ha annunciato la sua ultima creatura: "La Felicità al principio".



"Scrivere un romanzo è sempre stato uno dei mie più grandi desideri e finalmente è accaduto - ha sottolineato il divo pontino alla sua videocamera - E' una storia che parla di sogni, di rivalsa e di felicità".

La pubblicazione si può ordinare già da qualche giorno sul portale Mondadoristore.it, inutile dire che si è scatenata la caccia alla prenotazione, anche perché legata a quest'ultima, per i pochi fortunati che ci sono riusciti, c'era in ballo la possibilità di ottenere il libro autografato anticipatamente e un buono per un ingresso ad una delle presentazioni ufficiali che TzN farà in diversi teatri italiani.



Si comincerà dunque il 3 ottobre al Teatro Quirino di Roma, per continuare il 9 ottobre al Teatro Biondo di Palermo, il 10 ottobre al Teatro Europa di Bologna e a Milano il 16 ottobre al Teatro Manzoni. Nel giro di poche ore i fan hanno fatto registrare il sold out anche per le future presentazioni teatrali, tanto che in molti sperano nell'aggiunta di altre date e, soprattutto, i seguaci latinensi hanno richiesto a gran voce sul profilo FB del cantante l'evento al Teatro D'Annunzio di Latina recentemente riaperto. Tiziano Ferro non è certo un principiante della scrittura, basta leggere i testi delle sue canzoni per capire come padroneggi la lingua italiana, ma, non gli sono bastate le rime, le liriche, infatti, ha al suo attivo diverse pubblicazioni, ricordiamo il volume del 2008 "Ed ero contentissimo: il mondo di Tiziano Ferro" e nel 2010 i due diari personali: "Trent'anni ed una chiacchierata con papà" e "L'amore è una cosa semplice".



Ora però arriva il suo primo romanzo che è stato realizzato certamente con una diversa consapevolezza e maturità, la Mondadori lo descrive così: "Un romanzo sentito e poetico, che appassiona e commuove. Un racconto che, pagina dopo pagina, svela l'universo di emozioni e pensieri del cantante italiano". Questa la trama del libro: il famoso cantante Angelo Galassi risulta ufficialmente deceduto in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Angelo Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all'alcol, al cibo e a un'identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla. Il vanto pontino ha ancora una volta mostrato il bisogno di comunicare con una nuova modalità, basterà attendere ancora pochi mesi per scoprire pagina dopo pagina l'universo emozionale che Tiziano Ferro aveva scelto di svelare fino ad oggi attraverso la sua musica e le sue canzoni.