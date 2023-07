Fondi ha il suo Guinnes world record: a realizzarlo il maialino Pongo, di 8 anni, che adesso è il migliore della sua specie ad aver realizzato il maggior numero di tricks, grazie alla collaborazione e alla sinergia della padrona e istruttrice Iris Brun che ha deciso di provare a superare il record di 13 tricks in un minuto, ovvero di percorsi che servono a migliorare anche la relazione tra il padrone o l'addestratore e l'animale. Il maialino Pongo, che da solo due giorni è ufficialmente un maialino da record, ne è riusciti a fare ben 15 in un minuto, superando il precedente di 2 tricks.

La data ufficiale del superamento del record è il 15 aprile, quando è stato girato il video poi inviato al Guinnes World Record. Il video è stato realizzato al centro cinofilo di Fondi Italy dog di Mirko Marangoni, dove Iris lavora come educatrice. L'idea, inizialmente era di andare a registrare il video in cui si provava ad attaccare il precedente record a Roma, ma a causa della peste suina l'Asl non ha concesso lo spostamento fino nella capitale, facendo in modo che anche il luogo in cui il record è stato battuto, venisse certificato in territorio pontino. Un record a Fondi per il maialino Pongo che praticamente da otto anni vive in simbiosi con la sua padrona Iris Brun che lo ha preso da quando aveva 40 giorni «Ci siamo sempre divertiti a creare nuovi tricks» ha spiegato la padrona di Pongo. Un divertimento che in realtà ha rappresentato un percorso pieno di sfide: in questi anni i due hanno partecipato a diversi programmi televisivi come "Italia's Got Talent", "Dalla parte degli animali" e "Nemo nessuno escluso" fino a giungere all'importante traguardo dello scorso aprile e ufficializzato nei giorni scorsi: il Guinnes world record. Un percorso che è a una tappa intermedia, in quanto a Pongo erano stati proposti 19 tricks e si è fermato a 15 e non è escluso che in futuro possa anche migliorare il suo stesso record.