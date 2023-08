Non ha fine l'odissea dell'Azienda Faunistica Venatoria "Fra' Diavolo" di Itri, impegnata in questi giorni nei preparativi della prossima "Festa del cinghiale" di sabato 5 e domenica 6 agosto. Dopo anni di felice associazionismo, in queste ore sta vivendo una fase di ostracismo il nutrito gruppo di cacciatori, iscritti all'associazione Fra' Diavolo, tutti uniti dalla passione per la caccia, ma legati anche dalle molteplici attività sociali che svolgono sul territorio: particolarmente apprezzata dai residenti è l'attenzione che l'azienda nutre verso il rinomato Santuario mariano della Civita.

Ultimamente i cacciatori sono stati coinvolti in una querelle per una battuta di caccia tenutasi lo scorso 30 gennaio e oggetto anche di controllo il giorno stesso: la querelle è nata dalla richiesta del Corpo Forestale di conoscere i nominativi dei partecipanti alla battuta e inviata quando il calendario venatorio si era già chiuso e vi è stata difficoltà a ricostruire la battuta. Proprio il 26 luglio sono stati restituiti all'azienda i documenti sequestrati dalla Forestale il 18 luglio, relativi a tale battuta di caccia. L'inquirente, ricevuti gli atti dai Forestali, ha ritenuto non necessario mantenerne il sequestro e ne ha disposto la loro restituzione.



Su questo tema, ancora accaldato dalle fiamme dell'incendio che i componenti dell'A.F.V. "Fra' Diavolo" hanno contribuito a spegnere in località Vastomano, il presidente Silverio Sinapi non ha manifestato particolare entusiasmo: «Ci è stato restituito tutto, tra cui un foglio di carta con l'elenco dei soggetti che si erano prenotati per una battuta di caccia, i permessi che l'azienda rilascia ai cacciatori che si recano a caccia e altri documenti irrilevanti sequestrati il 18 luglio. La normativa amministrativa sulla caccia viene modificata annualmente dalla Regione e noi stessi abbiamo difficoltà, a volte, a orientarci in materia.

Tuttavia l'associazione confida che le autorità preposte facciano chiarezza quanto prima, poiché è interesse di tutti noi cacciatori vedere accertata la correttezza di comportamento di tutti gli iscritti. Il nostro obiettivo - confida ancora Sinapi - è ricostruire il clima di collaborazione con tutti i soggetti che hanno a cuore il nostro territorio, siano essi soggetti privati o pubblici, superando l'ostracismo che talvolta stupidamente taluni manifestano verso i cacciatori. L'errore è umano e tutti, proprio tutti, anche chi è deputato al controllo, purtroppo può farne». L'auspicio di tutti coloro che amano la natura è che una forza importante, da oltre cinquanta anni presente sul territorio non venga disgregata, poiché l'associazionismo è da sempre un valore aggiunto. Sinapi conclude con l'augurio di una «buona festa del cinghiale e buona estate per tutti», auspicando che questa manifestazione sociale si svolga con la massima serenità e partecipazione».