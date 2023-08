La seconda edizione di Smile Games, giochi popolari tra Squadre miste rappresentative di tutte le realtà territoriali di Sabaudia, si è conclusa con l'unanime apprezzamento di tutti i partecipanti e degli oltre mille spettatori che hanno assistito alle cinque serate per sostenere le loro beniamine e i loro beniamini. La manifestazione, organizzata dall'Associazione culturale "Smile Games" di Sabaudia, di Marco Ricci e Gianfranco Benetti, con il patrocinio e sostegno dell'Amministrazione Comunale, ha conseguito l'obiettivo di creare momenti di allegra aggregazione tra le Squadre, e i loro sostenitori, provenienti da Sabaudia Centro e da tutti i Borghi e Frazioni, da Latina, Pontinia, Terracina e San Felice Circeo.



Una festa che ha visto anche momenti istituzionali, come quello dell'ingresso sul campo di gioco della bandiera tricolore portata, sulle note dell'Inno di Mameli, da tre giovani ragazze in abito verde, bianco e rosso.



"Dispiace, ma non sorprende – dichiara il Sindaco Alberto Mosca – che alcuni Consiglieri di Minoranza abbiano presentato una Interrogazione e una richiesta di accesso agli atti per verificare la correttezza delle procedure seguite dagli Uffici comunali nella fase organizzativa. Evidentemente codesti Consiglieri, al di là delle loro dichiarazioni di principio, non intendono favorire l'aggregazione e la coesione sociale della gente di Sabaudia, ritenendo erroneamente che la divisione favorisca la conservazione di rendite di posizione oramai del tutto anacronistiche. Io e tutta l'Amministrazione continueremo però a lavorare per Sabaudia e per tutte le cittadine e tutti i cittadini che vogliono fortemente una offerta di eventi aggregativi per consolidare il senso di appartenenza alla Comunità.



Il Sindaco ha anticipato che gli "Smile Games" avranno luogo anche il prossimo anno, anche seguendo formule organizzative ed innovative.