Paquito Catanzaro, giornalista e scrittore, fonde le due professionalità e fa del giornalismo culturale la sua mission. Come? Arricchendo il libro, tra un capitolo e l'altro, di veloci riferimenti a fatti che segnarono il 1973, l'anno in cui sono nati Fabio Cannavaro, Roberto Carlos, Carlo Cudicini, Edgar Davids, Marco Delvecchio, Cristiano Doni, Paulo Fonseca, Saadi Gheddafi, Gennaro Iezzo, Filippo Inzaghi, Mark Iuliano, Marco Materazzi, Davide Nicola, Alessio Scarpi, Christian Vieri, Javier Zanetti.

Ultimo appuntamento domani sera, 8 agosto, dalle 21 in Piazza Lanzuisi a San Felice Circeo, con la rassegna "Sport all'ombra di Circe". Quasi due mesi di presentazioni di libri e talk show e lo sport comune denominatore, curati da Comune di San Felice, Pro Loco e casa editrice Lab DFG. Altre storie di sport e di vita, che l'autore Paquito Catanzaro racconta attraverso il background e il cuore, che colorano l'altrimenti mera cronaca.

