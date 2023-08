Una serata di musica per ricordare Alessandro Di Cosimo, "crooner" di San Felice Circeo, dove lavorava come agente di polizia locale, che è scomparso due anni fa. L'appuntamento è mercoledì 9 agosto alle ore 21:00 nei giardini di Vigna La Corte, dove si esibiranno i "Sinatra's Mood", il gruppo con cui Alessandro si è a lungo esibito, sino allo stop forzato dovuto alla pandemia, donando serate di musica raffinata e di grande atmosfera e con cui, nel 2018, ha inciso un disco. A esibirsi nel corso della serata organizzata dal Comune di San Felice Circeo, dalla Pro Loco e curata da Paola Sangiorgi, saranno Alessandro Contini alla voce, Paolo Iurich al piano, Francesco Lucci alle tastiere, Massimiliano Filosi al sax, Settimio Savioli alla tromba, Francesco Licciardi al basso, Adamo De Santis alla batteria.

Una voce indimenticabile quella di Alessandro, tanto da valergli l'appellativo di "The Voice" per la somiglianza con quella di Frank Sinatra, che sarà ricordata il 9 agosto in un clima gioioso di musica raffinata, proprio quella che amava e che interpretava magistralmente. L'ingresso è gratuito.