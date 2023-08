Nel Parco degli Ulivi, giochi d'arme con l'Associazione Sogni, laboratori artigianali, orto dei frati, araldica medievale, mercante errante, campo di arceria e tiro con l'arco, lezioni di scherma. L'Abbazia ospita l'arte cosmatesca di Franco Vitelli, i laboratori di erbe medicinali a cura di Sarandrea e nel giardino del Chiostro il concerto Sonus Animae di Ensamble. Danza invece nell'Infermeria con i Piedi Scalzi di Filippo Venditti. Oggi alle 20,45 in concerto anche Ambrogio Sparagna con Davide Rondon e i solisti dell'OPI (Canto delle Creature), domani con il Piccolo Oratorio Sacro Popolare per Soli e il suo Gruppo strumentale (Salve Regina, le musiche del pellegrinaggio). Domenica tocca a Nando Citarella, Stefano Saletti, Pejman Tadayon di Cafè Loti (Carmina Burana).

Prende il via la Festa Medievale a Fossanova, edizione speciale nell'ambito del Progetto culturale (che coinvolge con Priverno anche l'intero territorio regionale) dedicato ai centenari della canonizzazione (1323), della morte (1274) e della nascita (1225) di San Tommaso d'Aquino. A partire dalle ore 19,00, tutte le sere sarà possibile assistere a performance, caroselli, sfilate. Ci saranno gli sbandieratori delle contrade di Cori, Carpineto e Anagni, spettacoli con "i Mascheroni", "i Cimbali", "La corte de' i Buffoni", l'associazione "Contado d'Aquino", Francesco Ciccone de "i Musici Viatores", fachiri, trampolieri e giocolieri.

