La luce del tramonto, un cocktail fresco e un grande autore, di quelli che è un piacere ascoltare oltre che leggere. Ci sono tutti gli ingredienti per una bellissima serata nel primo appuntamento con Incontri all'imbrunire. Ma basterebbe anche solo il nome di Maurizio De Giovanni per decidere di fare un salto a San Felice questa sera. Sarà proprio lo scrittore napoletano ad inaugurare la 23esima edizione della rassegna culturale dedicata ai libri. De Giovanni dialogherà con l'ideatore della kermesse, Gianluigi Superti. Una chiacchierata informale durante la quale l'autore parlerà anche del suo nuovo romanzo, Sorelle, uscito il 16 maggio per Rizzoli, sesto capitolo della saga sull'ex agente dei Servizi Segreti Sara Morazzi. Per la rassegna che da oltre vent'anni caratterizza l'estate del Circeo è davvero una partenza col botto.

Con quasi 70 titoli tra serie, romanzi, antologie, raccolte di racconti e teatrali, De Giovanni è considerato tra gli scrittori più prolifici e venduti d'Italia, il più autorevole rappresentante del noir italiano, un autore di fama indiscussa ma che è sempre rimasto coi piedi per terra, attento a coltivare e conservare una relazione con i propri lettori e uno scambio sempre amichevole, a pari. Con le sue serie, da Il Commissario Ricciardi a I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, detiene il record delle fiction Rai. In pratica, tutto quello che scrive approda in tv e fa ascolti da capogiro.